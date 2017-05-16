Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування
"Нашої багатомільйонної аудиторії на території України ми хочемо сказати, що в нашій роботі нічого не зміниться, ми будемо продовжувати надавати всі сервіси нашим користувачам у всіх країнах, а існуючі можливості спеціальних сервісів дозволять продовжити використовувати наші інтернет-ресурси. Інтереси користувачів завжди були нашим пріоритетом", - сказано в заяві, інформує "112.ua".
У заяві також сказано, що в роботі сервісу нічого не зміниться, а сьогоднішній трафік демонструє "драматичне зростання".
У заяві сказано про те, що в компанії шкодують а прийняте владою рішення про заборону російських соцмереж і ряду сайтів, а сам Mail.ru не порушував законів України.
"Ми повідомляємо про драматичне зростання трафіку найпопулярніших на території України соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також поштового сервісу Mail.Ru у першій половині сьогоднішнього дня. Ми з жалем сприйняли новину про політично вмотивоване рішення влади України заборонити використання соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, і ресурсів Mail.Ru на території своєї країни... Ми переконані, що в інтернеті немає меж. Ми ніколи не брали участь в політиці. Ми не порушили жодного закону України. Все, що ми робимо і будемо робити, це зручні сервіси", - сказано в заяві.
Крім того, відзначена незначна частка українського бізнесу в структурі виручки компанії і фінплани коригувати не будуть.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.
Указ президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Зазанчимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
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