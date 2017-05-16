Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування

У заяві також сказано, що в роботі сервісу нічого не зміниться
Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування заборонених сайтів. Про це сказано в заяві компанії.
Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування Фото: ntv.ru

"Нашої багатомільйонної аудиторії на території України ми хочемо сказати, що в нашій роботі нічого не зміниться, ми будемо продовжувати надавати всі сервіси нашим користувачам у всіх країнах, а існуючі можливості спеціальних сервісів дозволять продовжити використовувати наші інтернет-ресурси. Інтереси користувачів завжди були нашим пріоритетом", - сказано в заяві, інформує "112.ua".

У заяві також сказано, що в роботі сервісу нічого не зміниться, а сьогоднішній трафік демонструє "драматичне зростання".

У заяві сказано про те, що в компанії шкодують а прийняте владою рішення про заборону російських соцмереж і ряду сайтів, а сам Mail.ru не порушував законів України.

"Ми повідомляємо про драматичне зростання трафіку найпопулярніших на території України соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також поштового сервісу Mail.Ru у першій половині сьогоднішнього дня. Ми з жалем сприйняли новину про політично вмотивоване рішення влади України заборонити використання соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, і ресурсів Mail.Ru на території своєї країни... Ми переконані, що в інтернеті немає меж. Ми ніколи не брали участь в політиці. Ми не порушили жодного закону України. Все, що ми робимо і будемо робити, це зручні сервіси", - сказано в заяві.

Крім того, відзначена незначна частка українського бізнесу в структурі виручки компанії і фінплани коригувати не будуть.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 15:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.