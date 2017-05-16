У заяві також сказано, що в роботі сервісу нічого не зміниться

Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування заборонених сайтів. Про це сказано в заяві компанії.

"Нашої багатомільйонної аудиторії на території України ми хочемо сказати, що в нашій роботі нічого не зміниться, ми будемо продовжувати надавати всі сервіси нашим користувачам у всіх країнах, а існуючі можливості спеціальних сервісів дозволять продовжити використовувати наші інтернет-ресурси. Інтереси користувачів завжди були нашим пріоритетом", - сказано в заяві, інформує "112.ua".

У заяві також сказано, що в роботі сервісу нічого не зміниться, а сьогоднішній трафік демонструє "драматичне зростання".

У заяві сказано про те, що в компанії шкодують а прийняте владою рішення про заборону російських соцмереж і ряду сайтів, а сам Mail.ru не порушував законів України.

"Ми повідомляємо про драматичне зростання трафіку найпопулярніших на території України соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також поштового сервісу Mail.Ru у першій половині сьогоднішнього дня. Ми з жалем сприйняли новину про політично вмотивоване рішення влади України заборонити використання соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, і ресурсів Mail.Ru на території своєї країни... Ми переконані, що в інтернеті немає меж. Ми ніколи не брали участь в політиці. Ми не порушили жодного закону України. Все, що ми робимо і будемо робити, це зручні сервіси", - сказано в заяві.

Крім того, відзначена незначна частка українського бізнесу в структурі виручки компанії і фінплани коригувати не будуть.