Макрон почав національні дебати через протести "жовтих жилетів"

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок розпочав оголошені національні дебати з метою виходу із соціально-економічної кризи, спричиненої протестним рухом "жовтих жилетів".

Першу зустріч із представниками широких верств населення для обговорення актуальних питань французький лідер розпочав з Нормандії, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні пройде відкритий обмін думками. Я прошу вас вільно говорити, що у вас на думці", - заявив Макрон під час зустрічі із громадськістю міста Гран-Буртерульд, що на півночі Франції.

Як повідомлялося, у неділю глава Республіки звернувся до французів із відкритим листом, в якому оголосив початок національних дебатів у відповідь на триваючі акції протесту так званих "жовтих жилетів", що стало символом соціально-економічної кризи у Франції.

У листі Макрон порушив 35 питань, які стосуються соціально-економічної сфери, оподаткування, демократії, довкілля, міграції.

Нагадаємо, що у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 84 тисячі людей, 244 затриманих