Макрон почав національні дебати через протести "жовтих жилетів"
Першу зустріч із представниками широких верств населення для обговорення актуальних питань французький лідер розпочав з Нормандії, повідомляє "Укрінформ".
"Сьогодні пройде відкритий обмін думками. Я прошу вас вільно говорити, що у вас на думці", - заявив Макрон під час зустрічі із громадськістю міста Гран-Буртерульд, що на півночі Франції.
Як повідомлялося, у неділю глава Республіки звернувся до французів із відкритим листом, в якому оголосив початок національних дебатів у відповідь на триваючі акції протесту так званих "жовтих жилетів", що стало символом соціально-економічної кризи у Франції.
У листі Макрон порушив 35 питань, які стосуються соціально-економічної сфери, оподаткування, демократії, довкілля, міграції.
Нагадаємо, що у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 84 тисячі людей, 244 затриманих
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