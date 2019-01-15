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Макрон почав національні дебати через протести "жовтих жилетів"

Національні дебати триватимуть упродовж трьох місяців
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок розпочав оголошені національні дебати з метою виходу із соціально-економічної кризи, спричиненої протестним рухом "жовтих жилетів".
Макрон почав національні дебати через протести "жовтих жилетів" Фото: reuters.com

Першу зустріч із представниками широких верств населення для обговорення актуальних питань французький лідер розпочав з Нормандії, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні пройде відкритий обмін думками. Я прошу вас вільно говорити, що у вас на думці", - заявив Макрон під час зустрічі із громадськістю міста Гран-Буртерульд, що на півночі Франції.

Як повідомлялося, у неділю глава Республіки звернувся до французів із відкритим листом, в якому оголосив початок національних дебатів у відповідь на триваючі акції протесту так званих "жовтих жилетів", що стало символом соціально-економічної кризи у Франції.

У листі Макрон порушив 35 питань, які стосуються соціально-економічної сфери, оподаткування, демократії, довкілля, міграції.

Нагадаємо, що у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 84 тисячі людей, 244 затриманих

 

 

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15 01 2019 20:39
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