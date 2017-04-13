Майже два мільярда людей у світі споживають питну воду, яка забруднена фекаліями, - ВООЗ
Про це йдеться в новій доповіді, опублікованій Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), інформує "112.ua".
"На даний час майже два мільярди людей користуються джерелами питної води, які забруднені фекаліями, наражаючи себе на небезпеку заразитися холеру, дизентерію, тифом і поліомієлітом", – заявила директор Департаменту громадської охорони здоров'я, екологічних і соціальних детермінант здоров'я ВООЗ Марія Нейра.
За її словами, вживання забрудненої води, згідно з оцінками, щорічно призводить до більш ніж 500 тис. випадків смерті від діареї і є одним з основних факторів розвитку ряду забутих тропічних хвороб, у тому числі кишкових паразитарних інфекцій, шистосоміазу і трахоми.
У доповіді говориться, що країни не зможуть досягти глобальної мети щодо забезпечення загального доступу до безпечної питної води та послуг санітарії, якщо не докладати зусиль щодо більш ефективного використання фінансових ресурсів та більш активного пошуку нових джерел фінансування.
Раніше ООН повідомляли, що до 2040 року приблизно 600 мільйонів дітей, а саме кожна четверта дитина, будуть жити в районах з гострим дефіцитом води.
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