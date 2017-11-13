Майже половина українських пенсіонерів отримала підвищення пенсій менш ніж 200 гривень

Відомство підтвердило, що після перерахунків середній розмір пенсій збільшився на 561,18 гривні - до 2 447,95 гривні, - повідомили агентству УНН у Пенсійному фонді.

Підвищення виглядає так:

до 200 грн - 4 794,8 тис. осіб;

від 200,01 до 300 грн - 839,8 тис. осіб;

від 300,01 до 400 грн - 670,2 тис. осіб;

від 400,01 до 500 грн - 559,8 тис. осіб;

від 500,01 до 1000 грн - 1 291,6 тис. осіб;

від 1 000,01 до 2000 грн - 1 332,0 тис. осіб;

від 2 000,01 до 4500 грн - 651,9 тис. осіб;

більш ніж 5000 грн - 98,8 тис. осіб.

На 1 жовтня поточного року на обліку в органах ПФУ перебуває 11 766 808 пенсіонерів.

Загальна потреба в коштах на забезпечення в листопаді 2017 року виплати пенсій з урахуванням проведених перерахунків у зв'язку з набуттям чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" становить на рівні 30,1 млрд грн, з яких 6,5 млрд грн - на виплату донарахованих сум у результаті зазначених перерахунків.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.