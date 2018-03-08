Медуніверситет у Японії роками занижував оцінки дівчатам-абітурієнткам

Токійський медичний університет занижував результати вступних іспитів абітурієнток, щоб прийняти на навчання більше студентів чоловічої статі.

Першою про багаторічну гендерну дискримінацію повідомила японська газета "Йоміурі", повідомляє BBC. За даними видання, оцінки абітурієнток занижували систематично протягом декількох років поспіль. Це з'ясувалося під час внутрішнього розслідування в університеті, яке почалося з іншого приводу.

Оцінки дівчат занижувалися, щоб надати більше місць студентам чоловічої статі, які, як вважає керівництво університету, з більшою ймовірністю надалі працюватимуть за фахом.

Університет почав занижувати оцінки абітурієнток 2011 року, намагаючись домогтися, щоб число студентів жіночої статі було не вищим за 30% від загального числа учнів, інформує "Йоміурі".

Результати іспитів почали коригувати після того, як 2010 року число жінок, які вступили в університет, різко зросло у порівнянні з попередніми роками. Тоді близько 40% від числа всіх першокурсників були дівчатами, хоча в попередні роки цей показник майже не перевищував 20%.

2018 року в університет, за даними японських ЗМІ, прийняли лише 30 дівчат і 141 юнака.

Також, Міністерство охорони здоров'я провело нараду, на якій обговорювалася скасування наказу МОЗ, який містить перелік з понад 450 професій, заборонених для жінок.