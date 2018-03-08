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Медуніверситет у Японії роками занижував оцінки дівчатам-абітурієнткам

Оцінки дівчат занижували, щоб надати більше місць студентам чоловічої статі
Токійський медичний університет занижував результати вступних іспитів абітурієнток, щоб прийняти на навчання більше студентів чоловічої статі.
Медуніверситет у Японії роками занижував оцінки дівчатам-абітурієнткам Фото: bbc.com

Першою про багаторічну гендерну дискримінацію повідомила японська газета "Йоміурі", повідомляє BBC. За даними видання, оцінки абітурієнток занижували систематично протягом декількох років поспіль. Це з'ясувалося під час внутрішнього розслідування в університеті, яке почалося з іншого приводу.

Оцінки дівчат занижувалися, щоб надати більше місць студентам чоловічої статі, які, як вважає керівництво університету, з більшою ймовірністю надалі працюватимуть за фахом.

Університет почав занижувати оцінки абітурієнток 2011 року, намагаючись домогтися, щоб число студентів жіночої статі було не вищим за 30% від загального числа учнів, інформує "Йоміурі".

Результати іспитів почали коригувати після того, як 2010 року число жінок, які вступили в університет, різко зросло у порівнянні з попередніми роками. Тоді близько 40% від числа всіх першокурсників були дівчатами, хоча в попередні роки цей показник майже не перевищував 20%.

2018 року в університет, за даними японських ЗМІ, прийняли лише 30 дівчат і 141 юнака.

Також, Міністерство охорони здоров'я провело нараду, на якій обговорювалася скасування наказу МОЗ, який містить перелік з понад 450 професій, заборонених для жінок.

 
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03 08 2018 10:50
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