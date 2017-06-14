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Мер Миколаєва втік через вікно кабінету після одержання протоколу про корупцію

Спершу чиновник замкнувся у власному кабінеті
У середу, 14 червня, до кабінету мера Миколаєва Олександра Сенкевича (обраний від "Самопомочі") прийшли співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції України, щоб вручити градоначальнику адміністративний протокол про корупцію.
Мер Миколаєва втік через вікно кабінету після одержання протоколу про корупцію Олександр Синкевич. Фото: nikvesti.com

Чиновник, дізнавшись про візит правоохоронців, вирішив замкнутися в кабінеті й нікого до себе не пускати. Вхід до кабінету замкнув особистий охоронець мера.

Прочекавши годину, поліцейські залишили будівлю мерії.

У той же час, "НикВести" інформують, що політик, аби уникнути зустрічі з правоохоронцями, переліз через вікно зі свого кабінету на балкон лівого крила мерії Миколаєва, таким чином опинившись в кабінеті, де зараз є Департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, після чого покинув будівлю Миколаївської міської ради.


Фото: nikvesti.com

Примітно, що, за інформацією співрозмовника "НикВести", в цей же час біля лівого крила мерії був помічений автомобіль охорони голови облдержадміністрації Олексія Савченко, куди і міг сісти Олександр Сенкевич.

За інформацією місцевого видання "Преступности.НЕТ", протокол був складений за те, що під час першої сесії міськради 24 листопада 2015 року Сенкевич проголосував за присвоєння собі рангу держслужбовця і нарахування заробітної плати, не оголосивши при цьому про конфлікт інтересів.

Нагадаємо, що в понеділок, 15 травня, було вчинено напад на депутата Миколаївської міської ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" В'ячеслава Апанасенка.

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14 06 2017 14:40
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