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Мера Салонік госпіталізували після побиття: двох підозрюваних затримали

75-річний очільник міста перебуває в лікарні з синцями, ушкодженням ноги та у стані шоку
Поліція грецького міста Салоніки затримала двох людей за напад на мера Янніса Бутаріса, якого після побиття госпіталізували.
Мера Салонік госпіталізували після побиття: двох підозрюваних затримали Фото: EPA

Як повідомляє АР, близько десятка людей напали на Бутаріса 19 травня на церемонії, присвяченій вшануванню жертв геноциду, який чинили турки під час Першої світової.

Очільника міста повалили на землю та, за його словами, били ногами і кулаками.

"Я пережив жах", – прокоментував напад на себе 75-річний Бутаріс.

Його доставили в лікарню з ушкодженнями ноги, численними синцями та у стані шоку.

Один із підозрюваних у нападі вже був арештований за крадіжку. Другий 20-річний затриманий зізнався, що був розлючений через останні висловлювання Бутаріса про бажання мати кращі стосунки з Туреччиною.

Поліція розшукує інших нападників.

Влада Греції звинуватила у нападі ультраправі рухи.

Ф
Фото: EPA


Фото: EPA


Фото: EPA

Нагадаємо, меру німецького Фрайбурга

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20 05 2018 22:00
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