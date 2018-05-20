Мера Салонік госпіталізували після побиття: двох підозрюваних затримали
Як повідомляє АР, близько десятка людей напали на Бутаріса 19 травня на церемонії, присвяченій вшануванню жертв геноциду, який чинили турки під час Першої світової.
Очільника міста повалили на землю та, за його словами, били ногами і кулаками.
"Я пережив жах", – прокоментував напад на себе 75-річний Бутаріс.
Його доставили в лікарню з ушкодженнями ноги, численними синцями та у стані шоку.
Один із підозрюваних у нападі вже був арештований за крадіжку. Другий 20-річний затриманий зізнався, що був розлючений через останні висловлювання Бутаріса про бажання мати кращі стосунки з Туреччиною.
Поліція розшукує інших нападників.
Влада Греції звинуватила у нападі ультраправі рухи.
Ф
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Нагадаємо, меру німецького Фрайбурга вибили зуб і зламали ніс під час святкування перемоги на виборах.
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