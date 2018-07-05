Меру німецького Фрайбурга вибили зуб і зламали ніс під час святкування перемоги на виборах
Внаслідок удару в Хорна зламаний ніс і вибитий один зуб, повідомляє BBC. 54-річного нападника затримали на місці події, поліція не вважає напад політично мотивованим.
Мартін Хорн здобув перемогу над представником партії "Зелених" Дітером Саломоном, який обіймав пост мера Фрайбурга упродовж 16 років.
Фрайбург – університетське містечко, де багато молоді, і одним з головних пунктів кампанії Хорна була обіцянка забезпечити мешканців доступним житлом. Після свого обрання Мартін Хорн дав кілька інтерв'ю, а потім разом із 300 своїми прихильниками вирушив на святкування. Тоді ж до нього підійшов чоловік, який, як здалося самому Хорну, хотів із ним сфотографуватися.
"Раптом почалася якась бійка. Людина вдарила Мартіна Хорна в обличчя", – розповів в інтерв'ю німецьким ЗМІ місцевий політик Юліен Бендер.
За словами поліцейських, у нападника були проблеми з психікою.
Сам Мартін Хорн закликав своїх прихильників не переживати за його здоров'я і не псувати святковий настрій через цей інцидент.
"У мене зламаний ніс, вибито зуб і мені наклали два шви", – повідомив він, після чого повернувся на святкування своєї перемоги.
Мер, який програв вибори, сказав, що шокований нападом, і побажав своєму суперникові швидкого одужання.
Нагадаємо, німецькі лікарі закликали Меркель ввести "податок на цукор".
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