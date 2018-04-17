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Меркель і Путін провели телефонну розмову

Обговорювалася Сирія, Україна і "Північний потік-2"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін у вівторок, 17 квітня, провели телефонні переговори.
Меркель і Путін провели телефонну розмову Ангела Меркель, Володимир Путін. Фото: AFP

Під час розмови обговорювалася ситуація в Сирії і Україні, а також будівництво газопроводу "Північний потік-2", - повідомляє DW з посиланням на офіційного представника німецького уряду Штеффена Зайберта.

При цьому на сайті Кремля йдеться, що Путін в розмові "наголосив, що дії групи західних країн, які вчинили акт агресії проти Сирії, грубо порушили норми міжнародного права і завдали істотної шкоди процесу мирного врегулювання сирійської кризи".

Меркель пізніше розкритикувала дії Росії в Україні і Сирії. Вона, зокрема, заявила, що раз Путін підтримує режим Башара Асада, то Москва в цьому випадку також поряд з Дамаском несе відповідальність за атаку в місті Дума. Канцлер при цьому наполягає на тому, щоб продовжувати діалог з Росією. За словами Меркель, вона може зустрітися з Володимиром Путіним "в найближчому майбутньому".

Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель 9 квітня вже проводила телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, головною темою якої була ситуація на сході України.

Президент України Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Берліна для переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

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17 04 2018 21:49
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