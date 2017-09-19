Меркель назвала війну в Україні найскладнішим для неї питанням, - ВІДЕО
Про це вона розповіла в бесіді з дітьми, відеозапис якої опублікована в Facebook.
"Ви, напевно, знаєте, що йде війна, або час від часу виникає перестрілка між Україною і Росією. Коли до мене приходять і запитують: пані Меркель, що робите ви? Чому не можете допомогти і зробити так, щоб все закінчилося і люди перестали жити в страху? Ось це важкі питання для мене, - сказала кацленр ФРН. - Я б, звичайно, із задоволенням зробила більше, але, на жаль, не можу. І тоді відчуваєш, що, напевно, треба трохи більше намагатися".
Відповідаючи на питання про те, як вона ладнає з президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, Меркель заявила, що "ми можемо говорити відкрито". "Чи можемо і посміятися. Але з деяких питань у нас дуже різні думки", - підкреслила вона.
Також, глава німецького уряду заявила, що хотіла б здійснити дві великих подорожі - в США і до Скелястих гір, а також проїхати Транссибом в Росії.
Говорячи про особливий момент в її житті, Меркель сказала, що це, наприклад, "знайомство з моїм чоловіком".
Нагадаємо, що Ангела Меркель заявила, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть зняті тільки після досягнення миру на сході України.
Зокрема Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки. Умовою повернення до нормального діалогу називає виконання Мінських домовленостей.
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