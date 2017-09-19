Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Меркель назвала війну в Україні найскладнішим для неї питанням, - ВІДЕО

Канцлер ФРН заявила, що може "говорити відкрито" з Путіним і Трампом
Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала війну в Україні найскладнішим для неї питанням.
Меркель назвала війну в Україні найскладнішим для неї питанням, - ВІДЕО Ангела Меркель. Фото: sabah.com.tr

Про це вона розповіла в бесіді з дітьми, відеозапис якої опублікована в Facebook.

"Ви, напевно, знаєте, що йде війна, або час від часу виникає перестрілка між Україною і Росією. Коли до мене приходять і запитують: пані Меркель, що робите ви? Чому не можете допомогти і зробити так, щоб все закінчилося і люди перестали жити в страху? Ось це важкі питання для мене, - сказала кацленр ФРН. - Я б, звичайно, із задоволенням зробила більше, але, на жаль, не можу. І тоді відчуваєш, що, напевно, треба трохи більше намагатися".

Відповідаючи на питання про те, як вона ладнає з президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, Меркель заявила, що "ми можемо говорити відкрито". "Чи можемо і посміятися. Але з деяких питань у нас дуже різні думки", - підкреслила вона.

Також, глава німецького уряду заявила, що хотіла б здійснити дві великих подорожі - в США і до Скелястих гір, а також проїхати Транссибом в Росії.

Говорячи про особливий момент в її житті, Меркель сказала, що це, наприклад, "знайомство з моїм чоловіком".

Нагадаємо, що  Ангела Меркель заявила, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть зняті тільки після досягнення миру на сході України.

Зокрема Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки. Умовою повернення до нормального діалогу називає виконання Мінських домовленостей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2017 16:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.