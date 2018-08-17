Меркель заявила, що не слід очікувати великих результатів від переговорів з Путіним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не варто очікувати великих результатів від переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, однак будуть обговорювати широке коло тем.

"Це робоча зустріч, від неї не слід очікувати великих результатів, але число тем таке велике - від України до Сирії і питання співпраці в економічній сфері, - що було б правильним перебувати у постійному діалозі, і такий діалог я хочу продовжити завтра", - сказала Меркель, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, у суботу не варто очікувати простого діалогу.

"Будуть протиріччя, але будуть і теми, за якими ми можемо форсувати або поліпшити двостороннє або міжнародне співробітництво", - сказала канцлер Німеччини.

У якості однієї з таких тем канцлер назвала Лівію.