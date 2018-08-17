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Меркель заявила, що не слід очікувати великих результатів від переговорів з Путіним

Канцлер назвала зустріч робочою
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не варто очікувати великих результатів від переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, однак будуть обговорювати широке коло тем.
Меркель заявила, що не слід очікувати великих результатів від переговорів з Путіним Володимир Путін, Ангела Меркель. Фото: AFP

"Це робоча зустріч, від неї не слід очікувати великих результатів, але число тем таке велике - від України до Сирії і питання співпраці в економічній сфері, - що було б правильним перебувати у постійному діалозі, і такий діалог я хочу продовжити завтра", - сказала Меркель, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, у суботу не варто очікувати простого діалогу.

"Будуть протиріччя, але будуть і теми, за якими ми можемо форсувати або поліпшити двостороннє або міжнародне співробітництво", - сказала канцлер Німеччини.

У якості однієї з таких тем канцлер назвала Лівію.

Як писав iPress.ua, президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Додамо, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін на переговорах з канцлером Ангелою Меркель обговорить американські санкції, конфлікт в Сирії, Україні, а також питання економічної співпраці.

 

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17 08 2018 15:58
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