Меркель заявила, що не слід очікувати великих результатів від переговорів з Путіним
"Це робоча зустріч, від неї не слід очікувати великих результатів, але число тем таке велике - від України до Сирії і питання співпраці в економічній сфері, - що було б правильним перебувати у постійному діалозі, і такий діалог я хочу продовжити завтра", - сказала Меркель, передає "Інтерфакс-Україна".
За її словами, у суботу не варто очікувати простого діалогу.
"Будуть протиріччя, але будуть і теми, за якими ми можемо форсувати або поліпшити двостороннє або міжнародне співробітництво", - сказала канцлер Німеччини.
У якості однієї з таких тем канцлер назвала Лівію.
Як писав iPress.ua, президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Додамо, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін на переговорах з канцлером Ангелою Меркель обговорить американські санкції, конфлікт в Сирії, Україні, а також питання економічної співпраці.
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