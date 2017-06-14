Меру Миколаєва, який тікав через вікно, таки вручили протокол про адмінпорушення
Протокол Сенкевичу вручили правоохоронці о 16-15 в малому залі міськради в присутності представників засобів масової інформації, а також кількох депутатів міської ради, повідомляє місцеве видання "Никвести".
Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції угледіли правопорушення в тому, що він при голосуванні на сесії міськради від 24 листопада 2015 року про нарахування йому заробітної плати, не заявив про конфлікт інтересів.
При цьому, як пише видання, Сенкевич заявив, що не вважає себе винним в скоєнні адміністративного правопорушення, а також відмовився коментувати інформацію, що він переховувався через вікно від поліції в першій половині дня.
"Є питання, до апарату міськради, він повинен був мене підготувати. Це перша сесія, я не знав. Але я не виправдовуюсь. Була дія, я голосував... Я був готовий до цього протоколу, знав про нього", - сказав Сенкевич.
При цьому він сказав, що останнім часом на нього організували "цькування".
Нагадаємо, що до кабінету мера Миколаєва Олександра Сенкевича прийшли співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції України, щоб вручити градоначальнику адміністративний протокол про корупцію, однак той втік через вікно.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа