Меру Сколе світить до 10 років за хабар
"19 липня прокурором області (меру Сколе – ред.) повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище)", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.
Зазначається, що чиновнику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацію майна.
У прес-служба додали, що Москаль вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тисяч гривень (у цю суму, зокрема, включено 8700 гривень нотаріальних послуг).
"На даний час вирішуються питання про обрання порушнику міри запобіжного заходу", - підсумували у прокуратурі.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля за хабарництво.
Додамо, що згідно з рішенням Стрийського міськрайонного суду Львівської області, Москаля затримували за хабар у 18 тисяч гривень у серпні 2015 року.
Як повідомляє "ZIK", у квітні Москаль пропонував встановити у місті шибеницю для корупціонерів. Він пропонував, зокрема, там карати хабарників.
"Беремо шкуру, підвішуємо за ноги сюда і б’ємо по задниці – 20 буків чи 25 буків…що кров буде стікати сльозами по задниці", - говорив тоді мер Сколе і навіть обіцявся сам профінансувати необхідні на встановлення шибениці 30 тисяч гривень.
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