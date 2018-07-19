На Львівщині мер, який хотів поставити шибеницю для корупціонерів, вдруге погорів на хабарі

Луценко пообіцяв, що у цій справі буде "закон і справедливість"

Правоохоронці затримали мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля за хабарництво.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, , це другий випадок вимагання міським головою за неповних 3 роки. Москаля у березні 2018 року засудили до 6,5 років за хабар, але він продовжував керувати містом, оскільки апеляція "все переноситься".

"Щоб не втратити навики, вирішив цей Москаль знову взяти неправомірну вигоду на 68,7 тисячі гривень. Але поліція і прокуратура теж не втратила пильність. Москаль знову в кайданках!", - написав Луценко у Facebook.

Він пообіцяв, що у цій справі буде "закон і справедливість".

Згідно з рішенням Стрийського міськрайонного суду Львівської області, Москаля затримували за хабар у 18 тисяч гривень у серпні 2015 року.

Як повідомляє "ZIK", у квітні Москаль пропонував встановити у місті шибеницю для корупціонерів. Він пропонував, зокрема, там карати хабарників.

"Беремо шкуру, підвішуємо за ноги сюда і б’ємо по задниці – 20 буків чи 25 буків…що кров буде стікати сльозами по задниці", - говорив тоді мер Сколе і навіть обіцявся сам профінансувати необхідні на встановлення шибениці 30 тисяч гривень.