Мешканець Житомирщини провів росіянина в обхід українського прикордонного пункту
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.
Установлено, що зловмисник зустрівся із 21-річним росіянином за 8 км від пункту пропуску "Виступовичі" та незаконно переправив його в обхід цього пункту, а саме, до села Рудня Овруцького району.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) КК України.
Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Головного управління Нацполіції в області.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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