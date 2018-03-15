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Мешканець Житомирщини провів росіянина в обхід українського прикордонного пункту

Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу
Працівники Нацполіції та Житомирського прикордонного загону затримали 55-річного мешканця Овруча
Мешканець Житомирщини провів росіянина в обхід українського прикордонного пункту Фото: BIN.ua

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

Установлено, що зловмисник зустрівся із 21-річним росіянином за 8 км від пункту пропуску "Виступовичі" та незаконно переправив його в обхід цього пункту, а саме, до села Рудня Овруцького району.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) КК України.

Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Головного управління Нацполіції в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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15 03 2018 21:38
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