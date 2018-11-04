ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готова санкціонувати участь Лондона в ударі по Сирії без згоди парламенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мей готова дозволити удар по Сирії без згоди парламенту, - ЗМІ
За даними видання, Мей не збирається затримувати президента США Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.
За даними видання, Мей не збирається затримувати президента США Дональда Трампа, тому має намір уникнути затримки, яка може бути викликана узгодженням цього питання в парламенті.
Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).
Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.
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