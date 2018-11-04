Мей готова дозволити удар по Сирії без згоди парламенту, - ЗМІ

За даними видання, Мей не збирається затримувати президента США Дональда Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готова санкціонувати участь Лондона в ударі по Сирії без згоди парламенту.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

За даними видання, Мей не збирається затримувати президента США Дональда Трампа, тому має намір уникнути затримки, яка може бути викликана узгодженням цього питання в парламенті.

Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).

Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.