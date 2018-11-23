Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

MH17: родичі 55 жертв подали на Росію до ЄСПЛ

Позов уже надійшов до суду в Страсбурзі
Рідні 55 жертв катастрофи рейсу MH17 подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувативши Москву у порушенні їхніх базових прав та у саботажі слідства.
MH17: родичі 55 жертв подали на Росію до ЄСПЛ Фото: ЕРА

За словами адвоката родичів, Росія не надала важливої інформації Міжнародній слідчій групі (JIT) щодо збиття малайзійського "Боїнга" у липні 2014 року на сході України, повідомляє NOS.

Він додав, що Росія представила факти, "які пізніше виявилися фальшивими".

У матеріалі зазначено, що позов уже надійшов до суду в Страсбурзі, оскільки минуло шість місяців відтоді, як Міжнародна слідча група представила на прес-конференції докази причетності Росії до збиття пасажирського літака. Згідно з правилами, позов потрібно подати протягом шести місяців після того, як стало відомо про нові факти.

Це не перший позов з боку рідних загиблих рейсу МН17. "Європейська правда" писала, що американський адвокат родичів жертв із Австралії, Нової Зеландії та Малайзії звернувся до Європейського суду з прав людини у 2016 році з вимогою, щоб Росія виплатила 330 мільйонів доларів компенсації. В американському суді родичам жертв вдалося виграти справу, що дало їм право на компенсацію у сотні мільйонів доларів США.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2018 17:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.