Міграційна служба відпустила брата Саакашвілі

У понеділок представники Саакашвілі, ймовірно, звернуться до суду через незаконне затримання

Брата екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Давида відпустили з Печерського райвідділу міграційної служби, куди його доправили 2 вересня після затримання.

Про це позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив біля Печерського райвідділу ДМС в ефірі "Руху нових сил", інформує "Українська правда".

Він зазначив, що директор департаменту міграційної служби, який у суботу не працює і в якому перебуває увесь пакет документів щодо Давида Саакашвілі, була у відділку поліції, куди його доправили.

"На запитання, чи Давид є затриманим, чи він може піти, чи до нього застосовують елементи примусу, , вона (директор департаменту міграційної служби) відповіла "Ні", після чого Саакашвілі встав і пішов", - повідомив Дерев'янко.

За його словами, у поліції брату Саакашвілі хотіли вручити "протокол про адмінпорушення, штраф та документ, що він має покинути територію України у певний період".

"Якщо цього не відбувається, вступає в дію механізм примусового видворення", - зазначив нардеп.

Також він заявив, що зі слів представників міграційної служби, Давида Саакашвілі доправила до них поліція, а раніше його запрошували відвідати ДМС.

"Документів про те, що вони його запрошували, вони надати не змогли", - додав депутат.

Він заявив, що до Печерського райвідділку поліції було викликано оперативну групу поліції та повідомлено про злочин працівниками правоохоронних органів.

"Суть злочину - у незаконному затриманні", - заявив Дерев'янко. Також, за його словами, у понеділок представники Саакашвілі, ймовірно, звернуться до суду.

"Це (затримання) є фактом тиску, агресії і залякування Міхеіла Саакашвілі", - заявив Дерев'янко.

Як повідомляв iPress.ua, представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.

Згодом стало відомо, що співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.