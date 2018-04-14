Мінінфраструктури готує санкції проти компаній-будівельників Керченського моста

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна відстежує всі компанії, які працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму, і вносить їх до списку санкцій.

"Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об'єкті і включаємо їх до списку санкцій. Інформуємо також й інші держави, союзників України щодо включення компаній у чорний список. Що стосується самої техніки, тут питання інше. Якщо це були прямі контакти, ми реагуємо. А якщо були закупівлі з третіх-четвертих рук, реагувати складніше, оскільки це не був прямий контакт з виробником", – сказав міністр в коментарі проекту "Крим.Реалії ТВ".

Міністр транспорту Росії Максим Соколов раніше повідомляв, що рух вантажівок по споруджуваному Керченcькому мосту між анексованим Кримом і Росією планується відкрити восени 2018 року. Будівельники Керченського моста приступили до нанесення розмітки на дорожнє полотно 13 квітня.

Нагадаємо, Володимир Омелян заявив, що через Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень.