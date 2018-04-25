Міністерство інформполітики витратить на рекламу понад 20 мільйонів гривень

Міністерство має намір домовитися про надання рекламних і маркетингових послуг в Інтернеті, розміщення інформаційної продукції на щитах, призмах, сітілайтах і лайтбоксах

Міністерство інформаційної політики оголосило тендер на розміщення інформаційної продукції на щитах, призмах, сітілайтах і лайтбоксах за 16,2 мільйона гривень.

Про це йдеться в тендерній документації в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють "Українські Новини".

Переможець тендеру повинен у період із 5 травня по 24 грудня 2018 року надати міністерству послуги з розміщення й демонстрації інформаційної продукції на зовнішніх рекламних носіях, які включають безпосереднє розміщення продукції щонайменше на 350 основних площинах з ротаціями на вимогу замовника. Також він повинен резервувати 5% площин для оперативної заміни, проводити наклеювання й демонтаж сюжетів інформаційної продукції в орієнтовній кількості 20 ротацій за весь період. На виконавця покладено контроль якості візуального зображення й передачу міністерству фотозвітів наданих послуг.

У тендерній документації зазначено перелік адрес місцезнаходження площин, які повинні обов'язково бути включені в адресну програму, зокрема, аеропорти в Одесі, Харкові, Львові, Борисполі (Київська область).

Аукціон відбудеться 26 квітня, тендерні пропозиції подали дві компанії – дочірнє підприємство "ПЕРЕХІД АУТДОР" і ТОВ "МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС".

Також Міністерство інформаційної політики має намір домовитися про надання рекламних і маркетингових послуг в Інтернеті за 3 954 181 грн з товариством з обмеженою відповідальністю "С8 НЕТВОРК", що виграло відповідний тендер, про що йдеться в інформації, оприлюдненій у системі публічних закупівель ProZorro.

Тендерні пропозиції з розміщення, поширення й демонстрації інформації в мережі Інтернет також надали ТОВ "СПЕЙС.ЮА" і ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології", однак їхня вартість була вищою.

Очікувана ціна закупівлі становила 4 185 000 гривень.

Строк надання послуг – до 31 грудня 2018 року.

Відповідний договір з "С8 НЕТВОРК" ще не укладено.

Кінцевими бенефіціарами компанії є Володимир Михалко, Анжеліка Рубежкова й Іван Савченко.

Нагадаємо, Міністерство інформаційної політики України підготувало новий перелік сайтів, які відомство пропонує заборонити у країні.