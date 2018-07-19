Міністр безпеки Великобританії заперечує інформацію про підозрюваних в отруєнні Скрипалів

За словами міністра, це спекулювання

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заперечив інформацію про те, що поліції вдалося впізнати отруйників колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

Свою думку він висловив у Twitter під повідомленням Press Association, яка оприлюднила цю інформацію.

"Я думаю, ця новина належить до "необгрунтованої інформації і кричущого спекулювання", – написав Уоллес.

Нагадаємо, Press Association з посиланням на джерело повідомила, що поліція Великої Британії встановила підозрюваних у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.