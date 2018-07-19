ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заперечив інформацію про те, що поліції вдалося впізнати отруйників колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр безпеки Великобританії заперечує інформацію про підозрюваних в отруєнні Скрипалів
За словами міністра, це спекулювання
Фото: afp.com
Свою думку він висловив у Twitter під повідомленням Press Association, яка оприлюднила цю інформацію.
"Я думаю, ця новина належить до "необгрунтованої інформації і кричущого спекулювання", – написав Уоллес.
Нагадаємо, Press Association з посиланням на джерело повідомила, що поліція Великої Британії встановила підозрюваних у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.
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19 07 2018 22:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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