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Міністр безпеки Великобританії заперечує інформацію про підозрюваних в отруєнні Скрипалів

За словами міністра, це спекулювання
Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заперечив інформацію про те, що поліції вдалося впізнати отруйників колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.
Міністр безпеки Великобританії заперечує інформацію про підозрюваних в отруєнні Скрипалів Фото: afp.com

Свою думку він висловив у Twitter під повідомленням Press Association, яка оприлюднила цю інформацію.

"Я думаю, ця новина належить до "необгрунтованої інформації і кричущого спекулювання", – написав Уоллес.

Нагадаємо, Press Association з посиланням на джерело повідомила, що поліція Великої Британії встановила підозрюваних у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

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19 07 2018 22:53
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