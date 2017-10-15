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Міністри освіти України і Польщі зустрінуться для консультації щодо закону про освіту

Польща поділяє позицію України про необхідність вивчення української мови
Міністри освіти України і Польщі зустрінуться для обговорення положень нового українського закону про освіту.
Міністри освіти України і Польщі зустрінуться для консультації щодо закону про освіту Фото: mon.gov.ua

Зустріч на рівні міністрів анонсував посол Польщі в Україні Ян Пєкло, повідомляє "Інтерфакс".

"Така зустріч планується. Ми вважаємо за потрібне проведення подібних консультацій на рівні міністра освіти України Лілії Гриневич і міністра освіти Польщі", – сказав Пєкло 15 жовтня 2017 року.

Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення польської сторони до мовної статті українського закону про освіту, посол уточнив, що Польща поділяє позицію України про необхідність вивчення української мови, але також вважає за потрібне забезпечення можливості вивчення рідної мови національними меншинами.

Пєкло також наголосив на необхідності проведення двостороннього діалогу з цього питання.

"Нам просто потрібно поговорити між собою і роз'яснити деякі моменти", – додав посол.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним повторив раніше озвучену позицію Будапешта про блокування подальшого зближення України з Євросоюзом на знак протесту проти української реформи освіти.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення з рекомендаціями Україні за підсумками термінових дебатів внести зміни до закону про освіту.

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15 10 2017 18:40
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