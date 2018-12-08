Міноборони РФ оприлюднило наказ Сталіна про бомбардування Берліна

Оприлюднений документ є копією рукописного наказу, який писали під диктування Сталіна. Наказ сформували о 2:00 ночі з 8 на 9 серпня 1941 року

Міністерство оборони Росії опублікувало документи з фондів Центрального архіву. Серед них — наказ Йосипа Сталіна про бомбардування Берліна.

"Зобов’язати 81 авіадивізію з 9 на 10 чи в один з наступних днів в залежності від умов погоди здійснити наліт на Берлін", - йдеться в наказі.

8 серпня 1941 року верховним головнокомандувачем сил радянської армії назначили Йосипа Сталіна. Того дня радянські війська вели бої на Смоленському, Білоцерківському та Коростеньському напрямках.

Крім того, Міноборони РФ зняло гриф секретності з низки наказів, доручень та нагородних документів.

Зокрема, оприлюднено звіт, в якому описані події 1 травня 1945 року, коли з винищувачів над Берліном скинули радянські прапори, що свідчили про перемогу Червоної армії.

Також, з британського архіву зникли документи, що підтверджували зв'язок британської розвідки з комуністами.