Міноборони РФ оприлюднило наказ Сталіна про бомбардування Берліна
"Зобов’язати 81 авіадивізію з 9 на 10 чи в один з наступних днів в залежності від умов погоди здійснити наліт на Берлін", - йдеться в наказі.
8 серпня 1941 року верховним головнокомандувачем сил радянської армії назначили Йосипа Сталіна. Того дня радянські війська вели бої на Смоленському, Білоцерківському та Коростеньському напрямках.
Крім того, Міноборони РФ зняло гриф секретності з низки наказів, доручень та нагородних документів.
Зокрема, оприлюднено звіт, в якому описані події 1 травня 1945 року, коли з винищувачів над Берліном скинули радянські прапори, що свідчили про перемогу Червоної армії.
Також, з британського архіву зникли документи, що підтверджували зв'язок британської розвідки з комуністами.
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