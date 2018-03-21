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Міноборони Росії заявило про домовленість з керівниками НАТО про першу зустріч з 2014 року

Згідно з повідомленням російського Міноборони, ініціатива проведення зустрічі була висловлена з боку НАТО
Міноборони РФ у середу повідомило про досягнення домовленості щодо особистої зустрічі начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова і верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерала Кертіса Скапарротті.
Міноборони Росії заявило про домовленість з керівниками НАТО про першу зустріч з 2014 року Фото:i.lb.ua

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Згідно з повідомленням російського Міноборони, ініціатива проведення зустрічі була висловлена з боку НАТО. 

"21 березня за ініціативою натовської сторони відбулася телефонна розмова начальника Генерального штабу ЗС РФ - першого заступника міністра оборони РФ генерала армії Валерія Герасимова з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО генералом Кертісом Скапарротті <...> Генералом армії Валерієм Герасимовим підтримано пропозицію генерала Скапарротті про проведення особистої зустрічі", - повідомили в Міноборони.

Про дату та місце проведення зустрічі не повідомляється. 

Ще на початку року американське видання BuzzFeed оприлюднило інформацію про нібито заплановану на січень особисту зустріч Скапарротті та Герасимова. Найвищі військові керівники Альянсу та РФ не спілкувалися жодного разу з 2014 року.

Тоді в прес-центрі штаб-квартири НАТО наголосили, що Альянс не змінював стратегію щодо Росії, але використовує військові лінії комунікації.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс реагує на агресивну модель поведінки Росії, яка продовжує спроби розділити союзників.

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21 03 2018 16:18
ТЕГИ: Росія, НАТО
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