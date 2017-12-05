Мінсоцполітики нарахувало 14 млрд невикористаних субсидій
Соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, не відповідають реальному споживанню. Тому щорічно на рахунках одержувачів утворюється значна сума невикористаних субсидій. Про це інформує прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Зокрема, за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.
Також повідомляється, що невикористана субсидія на газ та електроенергію, які використовуються для побутових потреб, залишається на рахунках субсидіантів.
Зекономлені 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, які використовуються для опалення будинку, будуть виплачені енергозберігаючим сім'ям готівкою. Все, що перевищує вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, яка йде на електроопалення, і невикористані субсидії на холодну і гарячу воду за підсумками опалювального сезону буде повернуто в державний бюджет, уточнили у прес-службі.
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