Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мінсоцполітики нарахувало 14 млрд невикористаних субсидій

Невикористана субсидія на газ та електроенергію, які використовуються для побутових потреб, залишається на рахунках субсидіантів
В Україні за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.
Мінсоцполітики нарахувало 14 млрд невикористаних субсидій фото: np.pl.ua

Соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, не відповідають реальному споживанню. Тому щорічно на рахунках одержувачів утворюється значна сума невикористаних субсидій. Про це інформує прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Зокрема, за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 млрд гривень.

Також повідомляється, що невикористана субсидія на газ та електроенергію, які використовуються для побутових потреб, залишається на рахунках субсидіантів.

Зекономлені 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, які використовуються для опалення будинку, будуть виплачені енергозберігаючим сім'ям готівкою. Все, що перевищує вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, яка йде на електроопалення, і невикористані субсидії на холодну і гарячу воду за підсумками опалювального сезону буде повернуто в державний бюджет, уточнили у прес-службі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2017 18:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.