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Щоб отримати компенсації за субсидію потрібно звернутись з листом до управління соцзахисту, - Гройсман

Прем'єр нагадав, що уряд ще з осені 2016 року розробляв механізми компенсації економії
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман записав відео, де розповідає, як отримати компенсацію зекономлених субсидій.
Щоб отримати компенсації за субсидію потрібно звернутись з листом до управління соцзахисту, - Гройсман Володимир Гройсман.Фото:КМУ.

Як отримати компенсацію очільник уряду описав у відеоблозі на своїй сторінці у Facebook. Гройсман нагадав, що уряд ще з осені 2016 року розробляв механізми компенсації економії, яку українці забезпечили під час опалювального сезону.

"Важливо, щоб ви звернулись з листом до управління соціального захисту, повідомили про економію. Для вас буде зроблений обов'язково перерахунок і ви готівкою отримуєте ці кошти в свій сімейний бюджет. Це потрібно зробити від 1 липня до 1 вересня", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вирішив виплатити півтора мільйону сімей до 700 гривень у рамках запуску монетизації субсидій.

Зазначимо, зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.

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29 04 2017 14:48
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