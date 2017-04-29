Щоб отримати компенсації за субсидію потрібно звернутись з листом до управління соцзахисту, - Гройсман
Як отримати компенсацію очільник уряду описав у відеоблозі на своїй сторінці у Facebook. Гройсман нагадав, що уряд ще з осені 2016 року розробляв механізми компенсації економії, яку українці забезпечили під час опалювального сезону.
"Важливо, щоб ви звернулись з листом до управління соціального захисту, повідомили про економію. Для вас буде зроблений обов'язково перерахунок і ви готівкою отримуєте ці кошти в свій сімейний бюджет. Це потрібно зробити від 1 липня до 1 вересня", - наголосив Гройсман.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вирішив виплатити півтора мільйону сімей до 700 гривень у рамках запуску монетизації субсидій.
Зазначимо, зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків