Мін'юст скасував передачу Почаївської лаври УПЦ МП

Відзначається, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври з порушеннями вимог чинного законодавства

Міністерство юстиції України скасувало перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.

"Комісія Мін'юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін'юсту було підписано сьогодні", - повідомила перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова, передає прес-служба відомства.

Наголошується, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври з порушеннями вимог чинного законодавства.

"Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасовано, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру прав на нерухоме майно", - зазначила перший заступник міністра юстиції.

Нагадаємо, що Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.