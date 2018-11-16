Тернопільська поліція розслідує зловживання при передачі Почаївської лаври УПЦ МП
"Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що представник Міністерства культури України, права та інтереси якої порушені, оскаржив в Міністерстві юстиції України зазначені дії державного реєстратора з вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври і залучити реєстратора до відповідальності", - повідомила прес-служба обласної прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні.
Досудове розслідування у справі триває.
Раніше предстоятель УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет заявив, що Росія не має в Україні церковної власності, а після визнання Єдиної української помісної православної церкви Києво-Печерська і Почаївська лаври повинні перейти у власність української церкви.
Свято-Успенська Почаївська лавра розташована в однойменному місті Кременецького району Тернопільської області. Є найбільшим православним храмовим комплексом на Західній Україні і другим по країні після Києво-Печерської лаври.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада вирішила надати Андріївську церкву в Києві в постійне користування Вселенському патріарху Варфоломію. За прийняття законопроекту №9208 за основу і в цілому проголосували 237 депутатів за мінімально необхідних 226.
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