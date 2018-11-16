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Тернопільська поліція розслідує зловживання при передачі Почаївської лаври УПЦ МП

Триває досудове розслідування, яке контролює обласна прокуратура
Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.
Тернопільська поліція розслідує зловживання при передачі Почаївської лаври УПЦ МП Фото: з вільних джерел

"Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що представник Міністерства культури України, права та інтереси якої порушені, оскаржив в Міністерстві юстиції України зазначені дії державного реєстратора з вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври і залучити реєстратора до відповідальності", -  повідомила прес-служба обласної прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні.

Досудове розслідування у справі триває. 

Раніше предстоятель УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет заявив, що Росія не має в Україні церковної власності, а після визнання Єдиної української помісної православної церкви Києво-Печерська і Почаївська лаври повинні перейти у власність української церкви.

Свято-Успенська Почаївська лавра розташована в однойменному місті Кременецького району Тернопільської області. Є найбільшим православним храмовим комплексом на Західній Україні і другим по країні після Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада вирішила надати Андріївську церкву в Києві в постійне користування Вселенському патріарху Варфоломію. За прийняття законопроекту №9208 за основу і в цілому проголосували 237 депутатів за мінімально необхідних 226.

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16 11 2018 12:03
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