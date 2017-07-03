Мін'юст з другої спроби не обрав директора департаменту люстрації

Конкурс проходив з 1 по 3 березня

Міністерство юстиції знову не змогло обрати директора департаменту з питань люстрації.

"Нового директора за результатами 2-го конкурсу не обрано!" - повідомила співробітник департаменту Ганна Калинчук у Facebook.

Інших подробиць Калинчук не повідомила.

Конкурс проходив з 1 по 3 березня. У фінальну частину - співбесіда - пройшли 26-річний Назар Крупчак - помічник-консультант депутата Верховної Ради Валерія Бабенка ("Народний фронт"), який закінчив Львівський університет імені І. Франка, і 26-річна співробітниця департаменту люстрації Олександра Чіковані, яка закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі.

Також до фіналу вийшов Антон Овчаренко - головний спеціаліст управління правового забезпечення Генеральної прокуратури.

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив освіту і місце роботи 10 кандидатівв. 24 січня стало відомо, що конкурс провалився і буде оголошено заново.

Зазначимо, у січні міністр юстиції Павло Петренко виступив за повернення Тетяни Козаченко на посаду начальника департаменту з питань люстрації.