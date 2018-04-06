Молдова скасувала закон про статус російської як мови міжнаціонального значення

Депутат від лібералів Іон Касьян заявив, що згідно з переписом населення від 2014 року, частка етнічних росіян в країні складає всього близько 4%, в зв'язку з чим особливий статус російської мови "веде до дискримінації інших етносів, що проживають на території Молдови"

Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР".

Суд визнав застарілим закон від 1989 року, який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення, а також гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мов, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, для задоволення національно-культурних потреб, повідомляє Point.md.

Інші вимоги Ліберальної партії, яка просила суд визнати неконституційними п'ять законів країни, котрі проголошують російську мову мовою міжнаціонального спілкування, були відхилені.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп вважає, що Молдова, Україна і Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у Європейський Союз.