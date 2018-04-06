ПОЛІТИКА НОВИНИКонституційний суд Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молдова скасувала закон про статус російської як мови міжнаціонального значення
Депутат від лібералів Іон Касьян заявив, що згідно з переписом населення від 2014 року, частка етнічних росіян в країні складає всього близько 4%, в зв'язку з чим особливий статус російської мови "веде до дискримінації інших етносів, що проживають на території Молдови"
Фото: ria.ru
Суд визнав застарілим закон від 1989 року, який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення, а також гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мов, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, для задоволення національно-культурних потреб, повідомляє Point.md.
Інші вимоги Ліберальної партії, яка просила суд визнати неконституційними п'ять законів країни, котрі проголошують російську мову мовою міжнаціонального спілкування, були відхилені.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп вважає, що Молдова, Україна і Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у Європейський Союз.
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04 06 2018 22:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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