Прем'єр Молдови виступив за спільну заявку в ЄС з Україною і Грузією
"Можна домогтися більшого, якщо діяти разом - і з Україною, і з Грузією. Наші країни вже мають угоди про асоціацію, у нас діє безвіз. Я думаю, що до наших трьох країн можна застосувати якісь особливі механізми - мова не тільки про заявку. Ми хочемо спільно звернутися до ЄС з приводу додаткових фінансових інструментів для наших трьох країн. Інтеграція в Європейський Союз - наша спільна мета. Тому ми повинні об'єднати свої зусилля. Якщо ми будемо спільно розповідати про це країнам-членам ЄС, то зможемо бути переконливішими, ніж окремо", - сказав прем'єр Молдови в інтерв'ю "Європейській правді".
При цьому він визнав, що говорити про дату подачі заявки поки що неможливо.
"Щоб вступати в Євросоюз, країна повинна бути готова до цього. Так, багато хто ставить на чільне місце популістські заяви. Але якщо ти хочеш просто подати заявку в ЄС - це не означає, що ти хочеш стати ближчим до Європейського Союзу. Ближче до ЄС ти будеш, якщо проведеш реформи! Зрозумійте, європейська інтеграція - це питання внутрішньої політики, а не зовнішньої", - заявив Філіп.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко переконаний, що членство України в ЄС є питанням кількох років.
Раніше Порошенко стверджував, що Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 15%.
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