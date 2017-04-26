Москва продовжує поширювати брехню через підконтрольні медіа в Україні, - "Народний фронт"

Для цього Кремль і його маріонетки використовують найрізноманітніші "гебешні" засоби

Кремлівська пропаганда послідовно і методично працює над політичним протистоянням в Україні та демонізацією образу Сполучних Штатів.

"Черговим прикладом маніпуляцій "Народний фронт" вважає публікацію на сайті "Страна.ua" матеріалу з назвою "Кто Вы, мистер Кент?". Це - типовий зразок стилю КДБ, а також псевдожурналістики в манері "Russia Today", -йдеться у заяві "Народного фронту".

"Уся публікація пронизана антиамериканською конспірологією про таємний і тотальний вплив США на українську політику. Останніми днями в серії публікацій про скандали довкола НАБУ "Страна.ua" наполегливо проштовхує "американській слід". Усе зводиться до того, що всі дії здійснюються за вказівкою з-за океану. І у звичайних московських традиціях нагадується, що українськими революціями також заправляли "агенти американських спецслужб". Мета таких дій - сіяти в Україні зневіру у власні сили, переключати увагу з реальних підривних дій на фейк і брехню, посилювати політичне протистояння і водночас поширювати недовіру назовні", - вважають у НФ.

"Цій меті підпорядковані дії широкої мережі агентів впливу Москви. Нам усім - політикам, журналістам, громадським активістам - потрібно навчитися розпізнавати цю брехню за її недосказаними зворотами, химерними натяками і припущеннями. Цей ворог небезпечний, бо "вкидаючи" брехню, він розраховує, що його дії ніхто не буде спростовувати. Діючи нижче плінтуса, він поширює цвіль, яка стає отрутою. Але цю брехню треба виявляти і зупиняти її критичним і розумним аналізом", - наголошують у "Народному фронті".

Що ж стосується емоцій довкола дій Національного антикорупційного бюро України, то представники "Народного фронту" неодноразово заявляли: кожен має займатися своїм. НАБУ повинно забезпечити професійні слідчі дії, підозрювані особи мають право довести свою правоту, суд повинен виносити чесні рішення, а медіа займатися висвітленням об’єктивних фактів.

Нагадаємо, що "Народний фронт" оприлюднив заяву, у якій йдеться, що довіру до правосуддя знищує якраз керівництво Національного антикорупційного бюро - в ході незаконних процесуальних дій щодо Миколи Мартиненка.