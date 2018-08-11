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Моторизований візок Стівена Хокінга продали на аукціоні

Також пішла з молотка копія дисертації вченого
Інвалідний візок британського вченого Стівена Хокінга продали на аукціоні Christie's за £296 тисяч (близько $390 тисяч).
Моторизований візок Стівена Хокінга продали на аукціоні Фото: swns.com

Як повідомляє AP, йдеться про крісло з мотором, яким Хокінг користувався наприкінці 80-х – на початку 90-х років.

Доходи від продажу лота підуть до фонду Стівена Хокінга і англійської Асоціації хвороби рухового нейрона.

Одна з п'яти відомих копій дисертації Хокінга 1965 з підписом "Ця дисертація – моя оригінальна робота" також була продана – за майже £585 тис. (понад $760 тис.).

Нагадаємо, фізик-теоретик і популяризатор науки Стівен Хокінг помер в березні 2018 року у віці 76 років.

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08 11 2018 23:58
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