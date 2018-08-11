CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІнвалідний візок британського вченого Стівена Хокінга продали на аукціоні Christie's за £296 тисяч (близько $390 тисяч).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Моторизований візок Стівена Хокінга продали на аукціоні
Також пішла з молотка копія дисертації вченого
Фото: swns.com
Як повідомляє AP, йдеться про крісло з мотором, яким Хокінг користувався наприкінці 80-х – на початку 90-х років.
Доходи від продажу лота підуть до фонду Стівена Хокінга і англійської Асоціації хвороби рухового нейрона.
Одна з п'яти відомих копій дисертації Хокінга 1965 з підписом "Ця дисертація – моя оригінальна робота" також була продана – за майже £585 тис. (понад $760 тис.).
Нагадаємо, фізик-теоретик і популяризатор науки Стівен Хокінг помер в березні 2018 року у віці 76 років.
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08 11 2018 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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