МОЗ дозволив розміщувати стоматологічні кабінети з рентген-апаратами у житлових будинках

У відомстві Уляни Супрун вважають, що такий крок зробить стоматологію більш якісною і безпечною, прозорою і доступною

Міністерство охорони здоров'я України дозволило розміщувати стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням у житлових будинках.

З 14 листопада стоматологічні кабінети з рентгенівським обладнанням можуть розміщуватися в житлових будинках і громадських будівлях за умови дотримання чітко встановлених вимог, повідомляє прес-служба МОЗ.

У міністерстві зазначають, що в стоматологічних кабінетах повинні робити не більше 100 знімків в тиждень при проведенні прицільних рентгенівських досліджень і не більше 50 - при використанні ортопантомографа.

Крім того, особливі норми будуть діяти якщо такі кабінети розташовані в хрущовках. Стоматологів зобов'яжуть в такому випадку ущільнювати перекриття для протирадіаційного захисту.

У відомстві Уляни Супрун вважають, що такий крок зробить стоматологію більш якісною і безпечною, прозорою і доступною.

Фактично такі кабінети існували й раніше, однак більшість не мали законного права використовувати сучасне рентгенологічне обладнання у своїй роботі.

"Ми прописали більш детально вимоги безпеки. Роботодавці повинні неухильно дотримуватися цих правил", - зазначив заступник міністра Роман Ілик.

Нагадаємо, що 22 липня в Маріуполі під час відвідин стоматолога померла дитина двох з половиною років.