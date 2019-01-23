МОЗ планує розглянути необхідність оголошення епідемії кору в Україні

Міністерство охорони здоров’я до кінця поточного тижня підготує документи для скликання спеціальної комісії, яка має розглянути необхідність оголошення епідемії кору в Україні.

"Нині є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники, чи перейде він на рівень епідемії", - сказала керівниця МОЗ Уляна Супрун після засідання уряду.

За її словами, аби оголосити епідемію, необхідні підтвердження за низкою показників. Зокрема, оцінять рівень смертності та захворюваності. У разі оголошення епідемії у Міністерства охорони здоров’я буде більше повноважень для того, аби закупити більше вакцин та розширити список людей, які можуть отримати цю вакцину.

Додамо, у навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.