МОЗ проведе масову ранкову руханку "Активуй реформу!"

Захід проводиться для привернення уваги громадськості до здорового способу життя

"Активувати" реформу за допомогою фізичних вправ працівники МОЗу будуть публічно, неподалік від Маріїнського парку в Києві.

18 травня о 9:00 ранку на території оглядового майданчику Маріїнського парку (м. Київ, вул. Грушевського, 7) відбудеться ранкова зарядка "Активуй реформу!" за участю в. о. міністра охорони здоров'я України доктора Уляни Супрун, представників уряду України, команди МОЗ, КМДА та студентів київських вищих навчальних закладів. Про це повідомляє пресс-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Захід проводиться для привернення уваги громадськості до здорового способу життя, важливості медичної реформи, яка має стартувати вже в липні 2017 року, та ухвалення пакету законопроектів, необхідних для втілення реформи", – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада України зареєструвала законопроекти № 6327, 6328, 6329, 6347, що докорінно змінять систему охорони здоров'я в Україні. Очікується, що наступного тижня народні депутати включать до порядку денного розгляд цього пакету законопроектів, а до кінця сесії проголосують за їх ухвалення.

Ранкова зарядка проводиться за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я МОЗ України. Детальніше про подію можна дізнатися на сторінці заходу у мережі Facebook.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розробило Методичні рекомендації, які допоможуть змінити господарсько-правовий статус комунальних закладів охорони здоров’я завдяки їх реорганізації з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

У 2021 році кожна українська родина в середньому буде отримувати лікування на 13948 гривень на рік.