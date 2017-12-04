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У 2021 році українським родинам виділятимуть на лікування понад 13 тис

Наразі кожна українська родина в середньому в рік отримує лікування на 4580 грн
У 2021 році кожна українська родина в середньому буде отримувати лікування на 13948 гривень на рік.
У 2021 році українським родинам виділятимуть на лікування понад 13 тис Фото: madmikesamerica.com

Такий прогнозований розмір "страхового внеску" на родину озвучив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк за підсумками подання до Верховної Ради пакету законопроектів, розроблених урядом, повідомляє "Українська правда".

У МОЗі вже повідомляли, що наразі кожна українська родина в середньому в рік отримує лікування на 4580 гривень.

"У разі ухвалення законодавства щодо реформи охорони здоров’я та переходу на нові стандарти фінансування галузі "страховий внесок" на родину за 4 роки зросте майже втричі", – обіцяють у відомстві.

Зокрема, ці всі розрахунки містяться у фінансово-економічному обґрунтуванні до законопроекту "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів".

В основу розрахунків МОЗ заклав прогнозний обсяг витрат на охорону здоров’я за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також приватних платежів населення (неформальних платежів та офіційної співоплати) на період запровадження реформи фінансування галузі (2017-2021 роках).

"Ми реалістично дивимось на стан економіки країни і зробили розрахунки для аналізу низки нових механізмів фінансування охорони здоров’я, що пропонуються законопроектом", – наголошує Ковтонюк.

В планах реформи, зокрема, таке:

– перехід на закупівлю медичних послуг через єдиного національного замовника;

– введення можливості офіційної співоплати за послуги вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, починаючи з 2019 року;

– запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг та лікарських засобів на рівні первинної медичної допомоги – з липня 2017 року;

– на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги – починаючи з 2019 року.

Запровадження офіційної співоплати за медичні послуги міністерством пропонується розпочати поступово, з поетапним збільшенням частки відповідних надходжень по мірі розширення послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, що надаватимуться за новим принципом.

Згідно з розрахунками МОЗу, частка витрат за рахунок офіційної співоплати досягне 14,3% від загального обсягу витрат галузі у 2021 році.

Завдяки новій моделі фінансування за медичні послуги неформальні платежі суттєво знизяться. Наразі такі платежі становлять близько 51,5% всіх витрат галузі.

МОЗ прогнозує, що після завершення періоду запровадження реформи (до 2021 року) рівень приватних витрат громадян на охорону здоров’я (неформальних та офіційних) становитиме 24,2% від загальних витрат на охорону здоров’я в країні, що відповідає аналогічному показнику у Республіці Польща.

Розрахунки МОЗ ґрунтувалися на умові, що фінансування охорони здоров’я з Держбюджету шляхом закупівлі послуг через єдиного національного замовника буде збільшено протягом 2017-2020 років з 2,1% ВВП до 3,8% ВВП.

"Це дозволить підвищити якість послуг, забезпечити підтримку закладів охорони здоров’я в перехідний період, а також розпочати заміщення неформальних платежів бюджетним фінансуванням", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.

Зазначимо, кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак грошей.

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12 04 2017 15:38
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