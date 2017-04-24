МОЗ зробить з бюджетних лікарень некомерційні підприємства

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розробило Методичні рекомендації, які допоможуть змінити господарсько-правовий статус комунальних закладів охорони здоров’я завдяки їх реорганізації з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

Документ підготовлено на виконання закону "про автономізацію", який на початку місяця ухвалила Верховна Рада ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я", №2309а-д).

"Цей закон передбачає, що медичні заклади стають такими самими підприємствами, які і всі інші. Досі вони працювали як бюджетні установи за радянськими нормами через вертикальне управління. Їх керівники не мали свободи і керувалися вказівками згори у вигляді наказів. Тепер парламент зробив важливий крок та ухвалив закон, який дозволяє медичним закладам повноцінно господарювати", - наголосив заступник міністра, пише "Урядовий портал".

За його словами, права комунальних некомерційних підприємств буде розширено до рівня всіх інших суб’єктів господарювання України. Розроблені міністерством методичні рекомендації призначені для органів місцевого самоврядування, керівників медзакладів, депутатів місцевих рад.

Павло Ковтонюк пояснив, що перевагами реорганізації зокрема є те, що керівник підприємства отримає значно більшу, ніж керівник бюджетної установи, свободу у розпорядженні активами, фінансами та кадрами. Також він матиме можливість самостійно встановлювати будь-які форми оплати праці працівників, що допускаються законодавством. Фінансування підприємства здійснюватиметься не за постатейним кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану, що дозволяє ефективно розпоряджатися коштами. Медзаклади отримають право мати власний рахунок у держбанку і зможуть утворювати об’єднання з іншими закладами, які також діють у статусі підприємства.

Методичні рекомендації містять 5 розділів, де визначені: механізми перетворення лікарень із бюджетної установи у підприємство, оптимізації штату та чисельності їх працівників, організації оплати праці; механізм бюджетного забезпечення медзакладів, перетворених у підприємства; додаткові джерела фінансування та особливості їх оподаткування.

У МОЗ пояснили, що реорганізація стосуватиметься закладів охорони здоров’я первинної ланки, лікарень 2-го та 3-го рівнів надання медичної допомоги, а рішення про зміну господарко-правового статусу зможуть ухвалювати ради територіальних громад, які є власниками майна.

На думку авторів законопроекту, перетворення закладів на некомерційні підприємства є найкращим інструментом для запобігання надмірному податковому навантаженню, запобігає банкрутству реорганізованих у підприємства комунальних закладів та скороченню існуючої мережі. Крім того, це дозволяє захистити їх від приватизації за умови, що перетворені комунальні підприємства будуть внесені до переліку об’єктів комунальної власності відповідної територіальної громади, що не підлягають приватизації.

Джерелами фінансування закладу, перетвореного у комунальне некомерційне підприємство, можуть бути як бюджетні кошти, так і кошти юридичних та фізичних осіб.

У МОЗ попередили, що процес реорганізації медзакладу з бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство має багато етапів та може тривати від 6 місяців до року. У міністерстві також розробили примірний Cтатут комунального некомерційного підприємства, який допоможе керівництву закладів охорони здоров’я в процесі реорганізації.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що після реформування медичної системи зміниться оплата медпрацівників як першої ланки, так і вторинного та третинного рівнів.