МОЗ вимагає пояснити перебування Крисіна в Інституті серця

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала керівництво Інституту серця пояснити, за якою причиною у дитячому відділенні Інституту перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін.

Про це Супрун повідомила у Facebook.

"Те, що у дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця серед дітей, які там лікуються, перебуває дорослий (!) неодноразово судимий і обвинувачуваний за організацію вбивства (!!!) чоловік Юрій Крисін – неприйнятно", – написала вона.

"МОЗ України звернулося до директора ДУ "Інститут серця МОЗ України" Бориса Тодурова з проханням надати пояснення, чи відповідає дійсності інформація, що в дитячому відділенні Інституту Серця перебуває дорослий пацієнт, неодноразово засуджений і обвинувачений в багатьох насильницьких злочинах, включно з убивством", – йдеться у заяві МОЗ.

"Якщо інформація підтвердиться, лікарі Інституту серця повинні встановити, чи стан пацієнта дійсно потребував госпіталізації, чи, навпаки, стан його здоров’я дозволяє брати участь у судових засіданнях", – наголосили в міністерстві.

Як повідомлялось, 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін.

Там Крисіна облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.