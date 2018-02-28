МОЗ вимагає пояснити перебування Крисіна в Інституті серця
Про це Супрун повідомила у Facebook.
"Те, що у дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця серед дітей, які там лікуються, перебуває дорослий (!) неодноразово судимий і обвинувачуваний за організацію вбивства (!!!) чоловік Юрій Крисін – неприйнятно", – написала вона.
"МОЗ України звернулося до директора ДУ "Інститут серця МОЗ України" Бориса Тодурова з проханням надати пояснення, чи відповідає дійсності інформація, що в дитячому відділенні Інституту Серця перебуває дорослий пацієнт, неодноразово засуджений і обвинувачений в багатьох насильницьких злочинах, включно з убивством", – йдеться у заяві МОЗ.
"Якщо інформація підтвердиться, лікарі Інституту серця повинні встановити, чи стан пацієнта дійсно потребував госпіталізації, чи, навпаки, стан його здоров’я дозволяє брати участь у судових засіданнях", – наголосили в міністерстві.
Як повідомлялось, 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін.
Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.
Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.
Суд вирішив, що дії Крисіна підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), але є пом'якшувальні обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.
У зв'язку з цим суд засудив його до 4 років в'язниці умовно, тобто звільнив від покарання з випробувальним терміном в 2 роки. Суд також зобов'язав Крисіна відшкодувати судові видатки в розмірі 12 284 гривень.
Рішення суду присутні зустріли криками "Ганьба", сам Крисін утік від представників ЗМІ. Дружина Веремія, яка була у суді, заявила, що у вироку вказано неправдиві дані: зокрема, суд назвав Крисіна не судимим, хоча його двічі засуджували за хуліганство й побиття громадян.
Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрій Крисіна, учасника озброєного нападу на журналіста В’ячеслава Веремія під час Євромайдану, унаслідок якого останній помер.
Журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій повертався з редакції додому в таксі 19 лютого, на розі Вел. Житомирської та Володимирської він побачив натовп озброєних "тітушок" у камуфляжі і став їх фотографувати. Вони помітили і з криком "Кого снимаешь, Зачем снимаешь?", стали жорстоко бити його, а потім прострелили йому груди. Міліція спостерігала за цим, але не втручалась. За кілька годин журналіст помер у лікарні.
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