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МОЗ: Захворюваність на кір зросла на 10%

Найбільше ризикують діти віком 5-9 років без другого щеплення
За минулий тиждень кількість нових випадків захворювання на кір в Україні збільшилася на 10%.
МОЗ: Захворюваність на кір зросла на 10% Фото: gettyimages.com

Кір діагностовано у 1855 осіб, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У числі хворих - 548 дорослих і 1307 дітей.

Усього з початку року в Україні на кір занедужали 39 952 людини. Найбільший приріст захворюваності в поточному році зафіксовано в областях з найменшим рівнем охоплення плановою вакцинацією.

За даними Міністерства охорони здоров'я, найчастіше на кір хворіють у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях, а також у Києві.

При цьому найбільше захворіти ризикують діти віком 5-9 років, які не отримали другої дози КПК вчасно, через що в них не сформувався імунітет. МОЗ закликало батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень, і якнайшвидше вакцинуватися, якщо пропустили планову вакцинацію.

За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.

 

 

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21 11 2018 11:34
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