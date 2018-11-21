МОЗ: Захворюваність на кір зросла на 10%

За минулий тиждень кількість нових випадків захворювання на кір в Україні збільшилася на 10%.

Кір діагностовано у 1855 осіб, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У числі хворих - 548 дорослих і 1307 дітей.

Усього з початку року в Україні на кір занедужали 39 952 людини. Найбільший приріст захворюваності в поточному році зафіксовано в областях з найменшим рівнем охоплення плановою вакцинацією.

За даними Міністерства охорони здоров'я, найчастіше на кір хворіють у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях, а також у Києві.

При цьому найбільше захворіти ризикують діти віком 5-9 років, які не отримали другої дози КПК вчасно, через що в них не сформувався імунітет. МОЗ закликало батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень, і якнайшвидше вакцинуватися, якщо пропустили планову вакцинацію.