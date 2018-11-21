МОЗ: Захворюваність на кір зросла на 10%
Кір діагностовано у 1855 осіб, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
У числі хворих - 548 дорослих і 1307 дітей.
Усього з початку року в Україні на кір занедужали 39 952 людини. Найбільший приріст захворюваності в поточному році зафіксовано в областях з найменшим рівнем охоплення плановою вакцинацією.
За даними Міністерства охорони здоров'я, найчастіше на кір хворіють у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях, а також у Києві.
При цьому найбільше захворіти ризикують діти віком 5-9 років, які не отримали другої дози КПК вчасно, через що в них не сформувався імунітет. МОЗ закликало батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень, і якнайшвидше вакцинуватися, якщо пропустили планову вакцинацію.
За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.
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