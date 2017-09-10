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Можливість реалізації закону по Донбасу обумовлена виконанням РФ ряду вимог, - Порошенко

В першу чергу, за словами президента, йдеться про виведення російських військ з території України
Президент України Петро Порошенко заявив, що виконання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу безпосередньо залежить від виконання Росією пред'явлених їй вимог.
Можливість реалізації закону по Донбасу обумовлена виконанням РФ ряду вимог, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це він написав у неділю ввечері на сторінці в Facebook.

"Можливість виконання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її маріонеткових режимів", - зазначив Порошенко.

В першу чергу, за словами президента, йдеться про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, військової техніки з території України.

"Натомість наша репутація як країни, яка із відповідальністю ставиться до Мінських домовленостей, дозволяє щоразу продовжувати санкції проти Росії, країни-порушниці угод. І ці санкції значною мірою стримують агресора", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.

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