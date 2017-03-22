НОВИНИПитання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВФ не виділить Україні транш до кінця місяця
Українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ відсутнє
Фото:ukr.media
Згідно з даними МВФ, на 20 березня заплановані консультації з владою Катару. 22 березня відбудуться консультації з представниками Сент-Люсії, 24 березня - консультації з владою Науру, Ізраїлю та Домініканської Республіки.
Фото: imf.org
На 29 березня заплановані консультації з владою Нігерії. При цьому українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ відсутнє.
Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.
У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.
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22 03 2017 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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