МВФ не виділить Україні транш до кінця місяця

Питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.

Згідно з даними МВФ, на 20 березня заплановані консультації з владою Катару. 22 березня відбудуться консультації з представниками Сент-Люсії, 24 березня - консультації з владою Науру, Ізраїлю та Домініканської Республіки.



Фото: imf.org

На 29 березня заплановані консультації з владою Нігерії. При цьому українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ відсутнє.

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.