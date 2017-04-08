МВФ пропонує масштабні скорочення українських податківців

Державну фіскальну службу планують реорганізувати в єдину юридичну особу, оновити службовий склад відомства і скоротити його.

МВФ у співпраці з Мінфіном та ДФС розробили план першочергових завдань, на вирішенні яких потрібно зосередитись протягом наступних 18-ти місяців, а також кроки на подальші роки, - повідомляє прес-служба Мінфіну.

Ціль - трансформація ДФС у сучасний сервісний орган адміністрування податків.

Трансформація відбуватиметься завдяки виконанню п’яти основних задач:

Реорганізація ДФС в єдину юридичну особу. Побудова внутрішньої організаційної структури за функціональним принципом, що дозволить побудувати ефективні процеси адміністрування податків та зборів та оптимізувати адміністративно-господарчі функції в структурі ДФС.

Оновлення службового складу ДФС. Новий склад має бути меншим за кількістю, більш професійним, краще оплачуваним та некорумпованим.

Зміна бізнес-процесів всередині ДФС. Це буде досягнуто завдяки технологічним інноваціям, спрощенню адміністрування та скасуванню зайвих процедур, а також запровадженню ризик-орієнтованого підходу до роботи.

Підвищення рівня сплати податків та довіри платників до системи. Це буде досягнуто шляхом автоматизації процесу адміністрування податків.

Зміна корпоративної культури ДФС та підвищення прозорості її роботи сприятиме зменшенню тиску на бізнес та перетворенню ДФС на сервісну організацію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення міжвідомчої робочої групи, яка здійснюватиме аудит баз даних адміністрування податків, зборів та інших платежів Державної фіскальної служби (ДФС).