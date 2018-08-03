МВФ ще не визначив дату візиту місії до України
Про це заявив у четвер під час прес-брифінгу у Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джері Райс, повідомляє "Укрінформ".
"Наша дискусія з українською владою є постійною", – зауважив представник Фонду на прохання прокоментувати рівень інтенсивності діалогу МВФ і офіційного Києва.
Він нагадав, що нещодавно група експертів МВФ відвідала українську столицю "для обговорення технічних питань" у контексті програми реформ, які підтримує Фонд.
"Дискусія охоплювала різні питання, включно з проектом закону про антикорупційний суд", – підкреслив Райс.
У цьому зв'язку представник МВФ наголосив на "необхідності досягнення подальшого прогресу в Україні", а також здійснення кроків, необхідних для досягнення цілей програми.
"У тому числі, в енергетичному секторі, фіскальній політиці, і, як уже сказав, антикорупційних зусиллях", – додав представник Фонду.
"Я можу сказати вам, що ця дискусія (з українською владою, – ред.) триває і буде продовжуватися протягом наступних тижнів", – зауважив Райс.
Водночас він зазначив, що поки не може анонсувати дату візиту оціночної місії МВФ в Україну в рамках наступного перегляду програми.
"По цьому питанню ще не було прийнято рішення", – сказав офіційний представник МВФ.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд уже підкреслював важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.
Міністерство фінансів України розраховує на $1,9 млрд у п'ятому транші Міжнародного валютного фонду.
Президент України Петро Порошенко заявив, що останні півроку в Україні були дуже насичені реформами, але влада робить реформи не для Міжнародного валютного фонду (МВФ), а для українського народу.
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