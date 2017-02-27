МВФ у черговий раз відклав розгляд питання щодо траншу для України
До вже сформованого порядку денного роботи Ради директорів МВФ не було внесено питання оцінки реформ, що проводяться Україною у рамках програми співпраці з МВФ.
Порядок денний розміщений на сайті МВФ.
Зокрема, розклад засідань Ради складено до 6 березня, проте "українське питання" в ньому відсутнє.
На 6 березня 2017 року запланований розгляд підходів до макрофінансового нагляду.
Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.
Згодом глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що МВФ найближчим часом підпише меморандум про відновлення співпраці з Україною.
Відзначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків