МВФ у черговий раз відклав розгляд питання щодо траншу для України

Питання подальшого фінансування України відсутнє у порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року.

До вже сформованого порядку денного роботи Ради директорів МВФ не було внесено питання оцінки реформ, що проводяться Україною у рамках програми співпраці з МВФ.

Порядок денний розміщений на сайті МВФ.

Зокрема, розклад засідань Ради складено до 6 березня, проте "українське питання" в ньому відсутнє.

На 6 березня 2017 року запланований розгляд підходів до макрофінансового нагляду.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

Згодом глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що МВФ найближчим часом підпише меморандум про відновлення співпраці з Україною.