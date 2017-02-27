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МВФ у черговий раз відклав розгляд питання щодо траншу для України

Розклад засідань Ради складено до 6 березня
Питання подальшого фінансування України відсутнє у порядку денному засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року.
МВФ у черговий раз відклав розгляд питання щодо траншу для України Фото: flickr.com

До вже сформованого порядку денного роботи Ради директорів МВФ не було внесено питання оцінки реформ, що проводяться Україною у рамках програми співпраці з МВФ.

Порядок денний розміщений на сайті МВФ.

Зокрема, розклад засідань Ради складено до 6 березня, проте "українське питання" в ньому відсутнє.

На 6 березня 2017 року запланований розгляд підходів до макрофінансового нагляду.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

Згодом глава НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що МВФ найближчим часом підпише меморандум про відновлення співпраці з Україною.

Відзначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

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27 02 2017 13:39
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