Гонтарєва повідомила, що МВФ найближчим часом виділить четвертий транш

Очікується, що отримання запланованих траншів за програмою співпраці України з МВФ дозволить збільшити міжнародні резерви до 27,1 млрд дол. у 2018 році

Глава НБУ Валерія Гонтарева чекає, що МВФ найближчим часом підпише меморандум про відновлення співпраці з Україною.

За словами Гонтарєвої, технічні деталі зараз доопрацьовуються в уряді, і, за її очікуванням, вже найближчим часом буде відновлено співпрацю з МВФ. Глава НБУ не бачить проблем, які могли б перешкодити МВФ виділити Україні черговий транш, і він може бути виділений найближчим часом.

"Я не бачу ніяких передумов, додаткових умов, які не дали б нам можливість отримати наступний транш. У Кабміні ще доопрацьовують технічні деталі, тому я вважаю, що дуже скоро підпишемо меморандум, і МВФ оголосить дату засідання ради директорів... У мене немає сумнівів, що це рішення буде підтримано", – сказала Гонтарева під час брифінгу, повідомляє 112.ua.

Прес-служба регулятора в той же час повідомляє, що отримання запланованих траншів за програмою співпраці України з МВФ дозволить збільшити міжнародні резерви на кінець 2017 року до 21,3 млрд дол. і на кінець 2018 року - до 27,1 млрд дол.

"Подальше накопичення резервів залишається важливим завданням для Національного банку та уряду, враховуючи високі обсяги зовнішніх платежів по державному боргу з 2019 року", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.