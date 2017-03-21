МВФ впродовж "кількох днів" отримає макропоказники з урахуванням блокади Донбасу, - Данилюк
Про це під час спілкування з журналістами заявив глава Мінфіну Олександр Данилюк, - інформує "112 Україна",
"Ситуація розвивалася досить швидко і рада директорів МВФ хотів отримати точну картину (економічної ситуації з урахуванням блокади Донбасу, - ред.)", - заявив міністр, пояснюючи чому питання виділення траншу зник з порядку денного МВФ.
За словами голови Мінфіну, розрахунки будуть надані протягом "кількох днів".
"Як тільки вони будуть завершені. Сподіваємося, це пара днів... Ми повинні обговорити всі ці цифри і зрозуміти, щоб у нас була єдина позиція... Ми домовилися, що зараз ми протягом 1-2 днів завершимо необхідні розрахунки ", - зазначив Данилюк.
Також Данилюк запевнив, що така ситуація ніяк не вплине на курс гривні, тому що це "пара днів".
Зазначимо, що НБУ вже надав свої розрахунки макроекономічних показників з урахуванням блокади. Так, НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2017 році з 2,8% до 1,9%. Зокрема, в НБУ припускають, що блокада Донбасу призведе до уповільнення зростання ВВП на 1,3 в. п., покращання зовнішньоекономічної ситуації для України матиме позитивний вплив на ВВП оціночно на 0,4 в. п.
НБУ погіршив свій прогноз міжнародних резервів в 2017 році. Зокрема, прогноз впав c 21,3 млрд доларів до 20,8 млрд доларів.
Також НБУ погіршив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в 2017 році з 3,5 млрд до 4,3 млрд доларів.
Нагадаємо, у неділю з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні. У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.
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