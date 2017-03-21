Через блокаду Донбасу Нацбанк прогнозує зріст ВВП тільки на 1,9%

У НБУ припускають, що блокада Донбасу призведе до уповільнення зростання ВВП

Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2017 році з 2,8% до 1,9% у зв'язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

"Взявши до уваги ефекти від блокади і сприятливої зовнішньої кон'юнктури, Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання в 2017 році з 2,8% до 1,9%", - повідомляє НБУ.

Зокрема, в НБУ припускають, що блокада Донбасу призведе до уповільнення зростання ВВП на 1,3 в. п., покращання зовнішньоекономічної ситуації для України матиме позитивний вплив на ВВП оціночно на 0,4 в. п.

Водночас Нацбанк очікує, що вже в наступному році українські підприємства зможуть вийти на максимальне завантаження виробничих потужностей, що призведе до зростання економіки.

"У 2018 році економіка буде рости швидше, ніж закладено в січневий прогноз. За новими оцінками, реальний ВВП зросте на 3,2% в 2018 році (січневий прогноз – 3.0%)", - додається в повідомленні.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що втрати від блокади Донбасу можуть скласти до 2% ВВП.

Окрім того, глава НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що блокада залізниці на Донбасі може сильно вповільнити зростання ВВП України і тиснутиме на курс гривні.