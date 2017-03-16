Україна ризикує втратити через блокаду Донбасу до 2% ВВП, - Мінфін

У НБУ говорять, що блокада шляхів на Донбасі сповільнить зростання ВВП України до 1,5%

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що втрати від блокади Донбасу можуть скласти до 2% ВВП.

"У нас є середній сценарій - 1-1,3%, але може бути і гірше - до 2% (ВВП, втрати від блокади Донбасу)", - сказав міністр в ході 13-й щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital у Києві, повідомляють "Українські Новини".

При цьому Данилюк не назвав розмір очікуваних втрат дохідної частини держбюджету.

У свою чергу Національний банк раніше повідомив, що блокада шляхів на Донбасі сповільнить зростання ВВП України на 1,3 п.п. до 1,5% у 2017 році.

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.