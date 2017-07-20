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МВФ: земельну реформу необхідно відстрочити до кінця року

В рамках четвертого перегляду важливими також є продовження фіскальної реформи і реформи енергетичного сектору
Ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми EFF з Міжнародним валютним фондом є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.
МВФ: земельну реформу необхідно відстрочити до кінця року Фото: sweetcrudereports.com

"Четвертий перегляд програми радою директорів можливий після того, як необхідні в рамках цього перегляду реформи будуть імплементовані. Основними з них є пенсійна реформа, заходи щодо прискорення приватизації і конкретні результати в боротьбі з корупцією", - повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мюррей додав, що в рамках четвертого перегляду важливими також є продовження фіскальної реформи і реформи енергетичного сектору.

Що стосується земельної реформи, за словами представника МВФ, вона як і раніше є важливою умовою програми. Разом з тим, щоб досягти консенсусу з ключових питань, необхідно відстрочити її до кінця року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір обговорювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ) виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці з Фондом.

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20 07 2017 20:23
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